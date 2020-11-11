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Байден готовит команду для передачи власти
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Байден готовит команду для передачи власти

Пока что происходят встречи с экс-госслужащими, и представителями ряда торговых ассоциаций
​Джо Байден готовит команду для смены власти.

В состав группы было включено 500 экспертов, включая новых советников. Эти специалисты будут осуществлять процесс передачи власти в стране. Ранее они работали в команде Б. Обамы.

Пока что происходят встречи с экс-госслужащими, и представителями ряда торговых ассоциаций. Некоторые специалисты смогли сами получить должности в различных ведомствах, которые до этого инспектировались.

Напомним, что ранее Байден заявил о своей победе на выборах в США. В свою очередь, Трамп не оставляет надежды вернуть себе лидерство в некоторых штатах через суд. 

По материалам Lenta.ru

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среда 11.11.2020 | 19:57
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