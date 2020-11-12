ОПЕК+ рассматривает сроки смягчения ограничений на добычу нефти в 2021 году

По данным, поступившим от членов делегаций ОПЕК+, участники стран картеля в данное время рассматривают планы по фиксированию до начала следующего года существующих квот на нефтедобычу. Пока не обсуждается введение усилений по новым ограничениям.

Обновленный договор на внедрение ограничений по нефтедобыче введен ОПЕК+ в мае текущего года. Первый этап снижения на 9,7 млн барр/сут страны союза завершили в августе, а уже в сентябре нормы увеличили до 7,7 млн барр/сут. Увеличение ограничений до 5,8 млн барр/сут планируется с января.

Договор предусматривает лимитирование вплоть до апреля 2022 года, но корректировка основных требований проведется в конце 2021 года.

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