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ОПЕК+ рассматривает сроки смягчения ограничений на добычу нефти в 2021 году
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ОПЕК+ рассматривает сроки смягчения ограничений на добычу нефти в 2021 году

Договор предусматривает лимитирование вплоть до апреля 2022 года, но корректировка основных требований проведется в конце 2021 года
Bloomberg сообщает, что в ОПЕК+ рассматривается стратегия отсрочки ослабления ограничений по нефтедобыче, введенных на один-два квартала 2021 года. 

По данным, поступившим от членов делегаций ОПЕК+, участники стран картеля в данное время рассматривают планы по фиксированию до начала следующего года существующих квот на нефтедобычу. Пока не обсуждается введение усилений по новым ограничениям.

Обновленный договор на внедрение ограничений по нефтедобыче введен ОПЕК+ в мае текущего года. Первый этап снижения на 9,7 млн барр/сут страны союза завершили в августе, а уже в сентябре нормы увеличили до 7,7 млн барр/сут. Увеличение ограничений до 5,8 млн барр/сут планируется с января.

Договор предусматривает лимитирование вплоть до апреля 2022 года, но корректировка основных требований проведется в конце  2021 года. 

По материалам Bloomberg

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четверг 12.11.2020 | 08:38
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