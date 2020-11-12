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InstaForex подводит итоги осенних конкурсов
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InstaForex подводит итоги осенних конкурсов

Поздравляем призеров и желаем удачи всем без исключения конкурсантам
Компания ИнстаФорекс оглашает результаты  в конкурсах «Счастливый депозит», «ИнстаФорекс Снайпер», «Опцион на миллион», «Гонка FX-1», «Девайс в подарок от ИнстаФорекс». Поздравляем призеров и желаем удачи всем без исключения конкурсантам! А также с большим удовольствием приветствуем всех тех, кто только присоединяется!

Счастливый депозит

Конкурс проводится каждый месяц. В конце месяца случайным образом определяется номер счета участника, который и получает приз. Финалистами двух очередных этапов стали трейдеры Rodrigo Mello Lopes Brazil и Асам Степанович Степанов Russia. Поздравляем! А все остальные, как и наши победители, продолжают привычную торговлю на рынке Форекс, при этом благодаря участию в конкурсах появляется возможность оказаться в числе призеров! Каждый месяц сумма розыгрыша меняется, поэтому отслеживайте ситуацию, пользуйтесь возможностью и реализуйте шанс.

ИнстаФорекс Снайпер

В конкурсе «ИнстаФорекс Снайпер» как никогда необходимы меткость, терпение и быстрота реакции. В этот раз повезло трейдеру Rommy Asrul ST, по итогам очередного этапа конкурса «ИнстаФорекс Снайпер» он превзошел всех, его и объявляем победителем. Поздравляем, желаем продолжать в том же духе! Приглашаем проверить свою меткость всех трейдеров – присоединяйтесь, регистрируйтесь! Напоминаем, что конкурс проходит еженедельно, с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы.

Опцион на миллион

Один из самых популярных конкурсов от компании ИнстаФорекс – конечно «Опцион на миллион». Здесь всегда много участников, а значит мощный дух соревнования, азарт и адреналин! В острой борьбе оспаривают звание лучшего опционного трейдера настоящие оптимисты. Приятно объявить, что по итогам очередного этапа конкурса победу одержал трейдер Евгений Владимирович Якищенок Ukraine. Поздравляем победителя и напоминаем, что конкурс «Опцион на миллион от ИнстаФорекс» проводится каждую неделю, с 00:10 понедельника до 23:50 пятницы.

Гонка FX-1

Трейдеры Геннадий Владимирович Вагуланов Uzbekistan и Oleg Nikolaevich Saparkin Russia оказались лучшими на очередных этапах конкурса «Гонка FX-1». Поздравляем победителей и желаем утверждать звание лучших пилотов и дальше – во всех последующих конкурсах. Если вы не боитесь напряженной борьбы и здоровой конкуренции, испытайте себя в гонке за лидерство – добро пожаловать на новый старт очередного этапа конкурса «Гонка FX-1»! Вы можете зарегистрироваться и присоединиться на любом этапе, гонки проходят с 00:00 по 23:59 каждую пятницу. Регистрация заканчивается за час до начала гонки.

Девайсы в подарок от ИнстаФорекс

Розыгрыш девайсов от ИнстаФорекс проводится в рамках серии акций и конкурсов с общим годовым призовым фондом более $500 000. У клиентов компании есть шанс выиграть не только часть этой суммы, но и спорткар Ferrari, а также стать одним из обладателей современного мобильного устройства. Победителем очередного этапа стал Фокин Александр Леонидович. В этот раз случай выбрал его. А вы можете зарегистрироваться на следующий розыгрыш, который будет проходить с 16 ноября по 28 ноября 2020 года.

Источник: InstaForex

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четверг 12.11.2020 | 09:22
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