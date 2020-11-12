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AMarkets представляет ТОП-5 успешных стратегий RAMM за октябрь 2020 года
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AMarkets представляет ТОП-5 успешных стратегий RAMM за октябрь 2020 года

Замыкает текущий рейтинг стратегий в RAMM стратегия To The Million
​Сегодня рассмотрим 5 стратегий RAMM, которые показали наибольшую доходность в прошедшем месяце.

1. Лучшей в октябре оказалась стратегия под названием eilat. Управляющий за 1 месяц показал доходность в размере 451,03%, торгуя большим количеством валютных пар, преимущественно кросс-курсами и мажорами EURGBP, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, а также золотом. Таким образом, инвестировав в стратегию $10 000 в начале октября, вы смогли бы получить через месяц $45 103 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Активная.

2. На втором месте оказалась стратегия KoLea89. За аналогичный период она показала доходность 208,84%. В торговле трейдер использовал около 7 торговых инструментов, это валютные пары, например, GBPUSD, GBPCHF, USDJPY, EURUSD и золото.Статус стратегии: Активная.

3. На третьем месте по доходности в RAMM расположилась стратегия interna 12 с доходностью 170,1% за октябрь. На протяжении месяца торговля по данной стратегии велась по мажорам AUDUSD, USDCHF и золоту XAUUSD. Среднемесячная доходность по данной стратегии составляет 252%, что является достойным показателем. Инвестировав в данную стратегию, к примеру, $5 000, вы бы получали в среднем $12 600 ежемесячно.Статус стратегии: Активная.

4. Четвертое место в рейтинге наиболее доходных стратегий за октябрь занимает стратегия под названием Price action trading с доходностью 103,67%. Трейдер на протяжении всего месяца торговал преимущественно по мажорам (USDCAD, AUDUSD, USDCHF), а также нефтью марки Brent. Максимальная просадка по стратегии в октябре составила всего 4%.Статус стратегии: Консервативная.

5. Замыкает текущий рейтинг стратегий в RAMM стратегия To The Million. За октябрь трейдер сумел заработать 79,87%, открыв более 100 сделок. Позиции по данной стратегии открывались по таким инструментам, как USDCAD, GBPUSD, EURUSD и т.д.Статус стратегии: Активная. 

Источник: AMarkets



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четверг 12.11.2020 | 09:27
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