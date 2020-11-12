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Оппозиция в Гонконге уходит в отставку
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Оппозиция в Гонконге уходит в отставку

США выразили ноту протеста КНР и предупредили о возможных новых ограничениях
Правительство Гонконга за антинациональные призывы аннулировало мандаты 4 оппозиционных депутатов. В солидарность с однопартийцами служебные полномочия сложили с себе еще 15 членов законодательства. 

Парламент специального административного района Китая включает в себя 70 законодателей. Четырех оппозиционных депутатов отправили в отставку на фоне китайского решения о патриотичности членов парламента Гонконга. Резолюция наделяет правом лишить мандата без рассматривания дела в суде. Законодатели попавшие под резолюцию Китая призывали к введению ограничений относительно Гонконга.

МИДы ряда европейских стран выразили недовольство относительно такого решения. США выразили ноту протеста КНР и предупредили о возможных новых ограничениях. 

По материалам dw.com



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четверг 12.11.2020 | 09:55
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