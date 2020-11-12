Трейдеры распродают бумаги высокотехнологичных компаний

На фоне этого трейдеры массово стали распродавать ценные бумаги лидеров коронавирусной эпохи: Microsoft, Amazon, Facebook и Apple. При этом на фондовом рынке стали востребованы бумаги промышленной отрасли, сектора недвижимости и энергетических компаний.Ценные бумаги компаний и предприятий с малой капитализацией устремились ввысь, потеснив отрасль высокоточных технологий с большим уровнем капитализации. Индикатор Russell 2000 обошел на 300 пунктов индекс Nasdaq, который еще неделю назад имел фору в 1000 пунктов.

Читайте также: Обзор торгов Мосбиржи по состоянию на 13:00 мск 15 июля