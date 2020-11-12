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Трейдеры распродают бумаги высокотехнологичных компаний
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Трейдеры распродают бумаги высокотехнологичных компаний

Ценные бумаги компаний и предприятий с малой капитализацией устремились ввысь
​Положительные клинические испытания вакцины от компаний Pfizer и BioNTech перевернули вверх дном мировой фондовый рынок. Промышленный индекс Dow начал стремительно отыгрывать утраченные позиции в отличии от падающего Nasdaq, который более ответственен за высокие технологии, сообщает Seeking Alpha.

На фоне этого трейдеры массово стали распродавать ценные бумаги лидеров коронавирусной эпохи: Microsoft, Amazon, Facebook и Apple. При этом на фондовом рынке стали востребованы бумаги промышленной отрасли, сектора недвижимости и энергетических компаний.

Ценные бумаги компаний и предприятий с малой капитализацией устремились ввысь, потеснив отрасль высокоточных технологий с большим уровнем капитализации. Индикатор Russell 2000 обошел на 300 пунктов индекс Nasdaq, который еще неделю назад имел фору в 1000 пунктов. По материалам Investing.com

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четверг 12.11.2020 | 12:53
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