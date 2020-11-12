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ForexClub на своем вебинаре разберет влияние политических и экономических последствий выборов
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ForexClub на своем вебинаре разберет влияние политических и экономических последствий выборов

Вебинар запланирован на 17 ноября 2020 года
Аналитический вебинар проведет Валерий Полховский, старший аналитик Libertex. Как сообщили в компании, специалист обладает степенью Магистра по макроэкономике Белорусского Государственного Университета. Один из самых популярных экспертов по экономике в Беларуси. Более 16 лет опыта как аналитика на финансовых рынках. +

Согласно официальным данным, вебинар запланирован на 17 ноября 2020 года 17:00 GMT / 19:00 Киев, 20:00 Минск, Москва.

Ниже представлены задачи и предметы обсуждения вебинара:

  • Подробный анализ политических планов нового президента. 
  • Самый свежий и точный экономический прогноз. 
  • Самые прибыльные возможности сегодняшнего рынка. 

В завершении отметим: в настоящее время клиенты Forex Club могут заключать сделки на MetaTrader 4 с кредитным плечом до 1:1000. Кроме того, компания «обнулила» спреды на той же платформе MT4. Согласно официальным данным, "без того узкий спред равный 0,0007 компания уменьшила до 0.

Источник: ForexClub



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четверг 12.11.2020 | 16:49
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