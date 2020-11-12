ForexClub на своем вебинаре разберет влияние политических и экономических последствий выборов

Согласно официальным данным, вебинар запланирован на 17 ноября 2020 года 17:00 GMT / 19:00 Киев, 20:00 Минск, Москва.

Ниже представлены задачи и предметы обсуждения вебинара:

Подробный анализ политических планов нового президента.

Самый свежий и точный экономический прогноз.

Самые прибыльные возможности сегодняшнего рынка.

В завершении отметим: в настоящее время клиенты Forex Club могут заключать сделки на MetaTrader 4 с кредитным плечом до 1:1000. Кроме того, компания «обнулила» спреды на той же платформе MT4. Согласно официальным данным, "без того узкий спред равный 0,0007 компания уменьшила до 0.

Источник: ForexClub

Читайте также: Финам завоевал ежегодную премию как лучшая инвестиционная компания