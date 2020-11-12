В мире прогнозируют спад объемов нефти

В этом году данный показатель ожидается в районе 0,4 барр. в сутки.

По мнению аналитиков, производство вакцины от коронавируса не сможет повлиять на положение вещей на рынке нефти в 2021 году. Ожидается, что спрос будет восстановлен почти на 6 млн барр. в сутки.

При этом говорится о том, что сделка касающаяся сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ исполнялась примерно на 103%.Нефтяной экспорт из РФ в начале осени показал рост, но по сравнению с прошлым годом – снизился.

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