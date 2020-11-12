МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
В мире прогнозируют спад объемов нефти
logo

В мире прогнозируют спад объемов нефти

В этом году данный показатель ожидается в районе 0,4 барр. в сутки
​В Международном энергетическом агентстве дали негативный прогноз касательно дальнейшего объема нефти в мире. 

В этом году данный показатель ожидается в районе 0,4 барр. в сутки.

По мнению аналитиков, производство вакцины от коронавируса не сможет повлиять на положение вещей на рынке нефти в 2021 году. Ожидается, что спрос будет восстановлен почти на 6 млн барр. в сутки.

При этом говорится о том, что сделка касающаяся сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ исполнялась примерно на 103%.Нефтяной экспорт из РФ в начале осени показал рост, но по сравнению с прошлым годом – снизился.  

Читайте также: Хедж-фонд прогнозирует возврат цен на нефть к $100

четверг 12.11.2020 | 18:25
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Договор не обсуждался по причине швейцарских евроскептиков ограничить иммиграционный поток из ЕС
    Швейцария возобновит переговоры с ЕС по ряду вопросов

    ​Швейцария намерена возобновить переговоры с ЕС по ряду вопросов, включая защита прав работающих граждан и повышение заработной платы.Вскоре власти страны

    четверг, 12.11.2020 | 19:56
    Политические новости
  • О введении санкций сообщил С. Лавров, российский министр иностранных дел
    Россия введет ответные санкции против ЕС

    ​Россия сообщила о введении пакета санкций в ответ на действия Евросоюза. Санкции касались скандала вокруг отравления российского оппозиционера А.

    четверг, 12.11.2020 | 18:58
    Политические новости
  • Сегодня предпочтительно открывать позиции позиции Buy #WTI, #BRENT
    FreshForex: хороший сигнал для рынка нефти

    ​Сегодня, 12 ноября в 19:00 по московскому времени, Министерство энергетики США опубликует новый отчёт о запасах нефти в стране. Это важный показатель, показывающий

    четверг, 12.11.2020 | 17:47
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика
  • Для Tesla продажи квот на вредные выбросы стала довольно прибыльным бизнесом
    Honda объединится с Tesla

    ​Honda решила объединить усилия с Tesla для избежания штрафов от ЕС.Honda приобрела у Tesla так называемый кредит на выбросы. Сумма сделки при этом не называется.Для Tesla

    вторник, 10.11.2020 | 17:13
    Индустрия
  • В долгосрочной перспективе изменения климата станут главной проблемой человечества
    Volkswagen готов к соперничеству с Tesla

    Volkswagen готов к конкурентной борьбе на рынке электромобилей после окончания пандемии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы немецкого автогиганта

    воскресенье, 08.11.2020 | 18:43
    Транспорт
  • В течение десяти лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания
    Bentley планирует перейти на выпуск электрокаров в ближайшие десять лет

    Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет.Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего

    пятница, 06.11.2020 | 16:25
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok