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Швейцария возобновит переговоры с ЕС по ряду вопросов
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Швейцария возобновит переговоры с ЕС по ряду вопросов

Договор не обсуждался по причине швейцарских евроскептиков ограничить иммиграционный поток из ЕС
​Швейцария намерена возобновить переговоры с ЕС по ряду вопросов, включая защита прав работающих граждан и повышение заработной платы.

Вскоре власти страны намерены поделиться своей точкой зрения с представителями ЕС. Ранее неоднократно говорилось, что Швейцария хотела бы выяснить критерии получения гражданами ЕС социальных пособий. Также планируется обсудить механизм защиты заработных плат от конкуренции со стороны иностранных сотрудников.

Договор не обсуждался по причине швейцарских евроскептиков ограничить иммиграционный поток из ЕС, однако данная идея не была принята на референдуме в сентябре.

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четверг 12.11.2020 | 19:56
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