МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
В Греции решили заработать на коронавирусе
logo

В Греции решили заработать на коронавирусе

В Греции за последние несколько лет наблюдается сильный отток кадров
​Греция придумала способ заработать на пандемии.

Власти страны решили ввести налогую скидку в 50% на доход тех граждан, кто решит переехать в страну и стать ее налоговым резидентом.

Работники могут переехать по собственному желанию либо по приглашению крупных компаний. Скидка будет действовать на протяжении семи лет, но предложение действительно только в 2021 году. Ограничений на доход и сферу занятости нет.

В Греции за последние несколько лет наблюдается сильный отток кадров, но в последние два года экономика страны начала постепенно расти, но теперь коронавирус снова нарушил данный процесс. 

Читайте также: В Китае ограничивают научные публикации о коронавирусе

четверг 12.11.2020 | 21:23
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Договор не обсуждался по причине решения швейцарских евроскептиков ограничить иммиграционный поток из ЕС
    Швейцария возобновит переговоры с ЕС по ряду вопросов

    ​Швейцария намерена возобновить переговоры с ЕС по ряду вопросов, включая защиту прав работающих граждан и повышение заработной платы.Вскоре власти страны

    четверг, 12.11.2020 | 19:56
    Политические новости
  • О введении санкций сообщил С. Лавров, российский министр иностранных дел
    Россия введет ответные санкции против ЕС

    ​Россия сообщила о введении пакета санкций в ответ на действия Евросоюза. Санкции касались скандала вокруг отравления российского оппозиционера А.

    четверг, 12.11.2020 | 18:58
    Политические новости
  • В этом году данный показатель ожидается в районе 0,4 барр. в сутки
    В мире прогнозируют спад объемов нефти

    ​В Международном энергетическом агентстве дали негативный прогноз касательно дальнейшего объема нефти в мире. В этом году данный показатель ожидается в

    четверг, 12.11.2020 | 18:25
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика
  • Планируется создать в каждой компании подразделения, которые так или иначе относились бы к профсоюзной структуре
    Лукашенко призвал бизнес вступать в профсоюзы

    ​Лукашенко пообещал ликвидировать деятельность всех представителей частного бизнеса, которые не будут членами профсоюзов.Планируется создать в каждой компании

    вторник, 10.11.2020 | 19:37
    Наука и IT
  • В самой же компании Honor хотят максимально избежать потери большей части своей команды и затем выйти на IPO
    Huawei не удалось устоять перед санкциями США

    ​Huawei не смог устоять перед американскими санкциями и теперь продает собственное подразделение Honor.В данной сделке будут принимать участие ряд других

    вторник, 10.11.2020 | 19:13
    Наука и IT
  • Для Tesla продажи квот на вредные выбросы стала довольно прибыльным бизнесом
    Honda объединится с Tesla

    ​Honda решила объединить усилия с Tesla для избежания штрафов от ЕС.Honda приобрела у Tesla так называемый кредит на выбросы. Сумма сделки при этом не называется.Для Tesla

    вторник, 10.11.2020 | 17:13
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok