В Греции решили заработать на коронавирусе

Власти страны решили ввести налогую скидку в 50% на доход тех граждан, кто решит переехать в страну и стать ее налоговым резидентом.

Работники могут переехать по собственному желанию либо по приглашению крупных компаний. Скидка будет действовать на протяжении семи лет, но предложение действительно только в 2021 году. Ограничений на доход и сферу занятости нет.

В Греции за последние несколько лет наблюдается сильный отток кадров, но в последние два года экономика страны начала постепенно расти, но теперь коронавирус снова нарушил данный процесс.

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