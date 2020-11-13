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Билл Экман, заработавший на весеннем падении, предсказал новый обвал рынков
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Билл Экман, заработавший на весеннем падении, предсказал новый обвал рынков

Ставку на новый обвал рынка Экман сделал в день появления новостей о вакцине Pfizer
Глава хедж-фонда Pershing Square Билл Экман, спрогнозировавший весенний обвал рынка, снова ждет его повторения.

Хедж-фонд, имеющий под управлением $11.5 млрд, заработал в этом году 44% прибыли.

Ставку на новый обвал рынка Экман сделал в день появления новостей о вакцине Pfizer. Хорошие новости о высокой эффективности данной вакцины, на самом деле являются «медвежьим фактором на ближайшие месяцы», считает миллиардер.

Ожидания скорого появления эффективной вакцины заставят людей расслабиться, перестать носить маски и меньше бояться вируса, пишет ProFinance. Инвестор полагает, что рынки вновь стали слишком беспечными и потеряли всякий страх перед коронавирусом.

Он прогнозирует, что правительства стран мира будут вынуждены пойти на новые карантины и локдауны, что создаст риски банкротства большого числа компаний. Билл Экман с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы мировой экономики, но полагает, что ближайшие несколько месяцев окажутся «непростым временем».

ФРС США в начале недели предупредила о рисках обвала рынков, если пандемию Covid-19 не удастся остановить.

Аппетит к риску и цены активов могут показать «значительное снижение», если пандемия коронавируса примет неожиданный оборот или экономическое восстановление окажется менее устойчивым, говорится в опубликованном в понедельник полугодовом отчете ФРС по финансовой стабильности.

Последствия пандемии сделали финансовую систему более уязвимой перед лицом будущих шоков, включая новые вспышки Covid-19. Если пандемия продлится дольше, чем ожидается (особенно в случае задержки производства или распространения успешной вакцины), то давление на экономику США может подорвать зародившееся восстановление, а также нанести удар по финансовым рынкам и финансовым институтам.

ФРС видит четыре основных риска для экономики и финансовых рынков: пандемия Covid-19; нестабильность на рынке долларового финансирования; стрессы, происходящие из Европы, которые создают риски и для США из-за их близкой связи; и ухудшение ситуации в развивающихся странах с уязвимыми финансовыми системами, которое может негативно сказаться на США.

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Источник: FxPro

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пятница 13.11.2020 | 09:47
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