AMarkets: среднесрочные риски для нефти

негативная статистика по числу заболевших коронавирусом в Еврозоне;

политическая неопределенность в преддверии президентских выборов в Америке.

рост буровой активности в Штатах

Рассмотрим эти и другие причины, и посмотрим, как они влияют на сырье.

Карантинные меры в ЕС.

С марта, когда отмечался пик пандемии, цены на нефть подверглись наибольшему испытанию в ноябре. Если в начале года максимум цен достигал 60 долларов за баррель, то в ноябре они значительно упали.

Франция, Австрия, Германия, Великобритания, уже ввели жесткие ограничительные меры, которые скажутся на спросе на «черное золото». На фоне роста числа заболевших коронавирусом, по этому пути могут пойти и другие страны Европы, что еще больше ударит по нефтяным котировкам.

Отсроченные последствия этого решения можно будет наблюдать позже, но уже в период с 11 по 25 октября, согласно Bloomberg, трафик на дорогах таких стран, как Испания, Италия, Соединенное Королевство и Франция, снизился. Вводимый правительствами карантин (не затрагивающий школы), негативно отразится на объемах потребляемого бензина.

От Ливии до США растет предложение сырой нефти.

Данные последних недель демонстрируют рост числа буровых установок в США, что говорит о росте нефтедобычи в будущем. Число буровых установок увеличилось на 10 и достигло 212. От США не отстает и Ливия, вынужденная отказаться от экспорта «черного золота» в начале 2020 в связи с гражданской войной. Теперь добыча возобновлена, а ее объем составляет 525 тыс. баррелей в сутки. По прогнозам аналитиков, к началу следующего года этот показатель может составить 1 млн. баррелей. В связи с этим, ОПЕК+ может ввести более серьезные ограничения на объемы нефтедобычи.

В ОПЕК+ входят 13 государств-членов, над которыми председательствует Саудовская Аравия, а также 10 союзников под председательством России. С мая месяца цену на нефть удалось держать на уровне 40 долл. за баррель путем сокращения добычи. Ограничения планировалось отменить или смягчить в конце этого года или начале следующего.

По мнению аналитика OANDA Крейга Эрлама, вряд ли ограничения будут сняты сейчас, и, возможно, их придется ужесточить, особенно, если котировки вернуться к уровню 30 долларов за баррель.

Новые антииранские санкции.

В конце октября появилось заявление Минфина США о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Под санкции попали Министерство нефти, Национальная иранская нефтяная компания и ее танкерная компания, а также министр Бижан Занган.

Но не стоит ожидать, что введенные санкции как-то скажутся на нефтедобыче в этой стране. По данным TankerTrackers.com, Ирак продолжает вести добычу нефти и экспортировать ее, невзирая на американские санкции. Объем экспортированной нефти в сентябре составлял около 1,3 млн баррелей в сутки, и в октябре планируется такой же объем.

В случае победы Байдена санкционная политика США может измениться, но произойдет это не раньше инаугурации, намеченной на 20 января. В этом случае сложно оценить объем нефти, которую может поставить Иран.

Но ориентироваться на эти цифры не стоит. В случае победы Байдена ослабления санкций может и не произойти, но при этом Иран может в обход «слабой» американской администрации без опасений расширять подпольный экспорт черного золота.

По другому сценарию Байден может сохранить санкции до достижения соглашения по новой сделке или до восстановления соглашения JCPOA, заключенного еще администрацией Обамы. Пока от команды Байдена не последовало никакой информации о том, какие шаги будут предприниматься в отношении Ирана.

Проблемы, которые последуют за выборами в США, еще больше усилят давление.

Индекс Dow продемонстрировал максимальное снижение с марта, упав сначала на 6,5% в октябре, а потом еще на 4,6% за неделю. Падение обусловлено непрекращающимися уличными беспорядками и неопределенностью, последовавшей за дебатами кандидатов в президенты.

Сложная ситуация на рынках во многом связана также с невозможностью утвердить пакет мер экономического стимулирования до наступления политической развязки. Инаугурация будущего президента планируется на 20 января, что затягивает процесс в случае, если у выигравшей стороны не найдется достаточной поддержки Сената и Конгресса.

Делаем выводы.

Тот рост, который мы наблюдаем сейчас на рынке, вызван временными факторами, а именно снижением запасов сырья в США, и разговорами о сокращении производства ОПЕК+. Оба фактора нельзя рассматривает как полноценную поддержку для нефти.

Запасы сырья из минуса могут выйти уже через неделю, а члены ОПЕК могут и не договориться. С другой стороны, есть коронавирус, который и является основной преградой для роста бенчмарк. Пока Европа и США на карантине, пока нет вакцины, нефть вряд ли преодолеет рубеж в 40 долларов за баррель.

В результате мы имеем слабые перспективы для роста нефти. В таких условиях на рынке больше думают больше о сохранении инвестиций, чем о заработке. Отсюда и высокие риски для сырья, так как многие на рынке по нефти держат именно длинные позиции, и при большой просадке могут уйти в минус.

Что делать простому трейдеру? Если депозит позволяет, то можно остаться в сделке на покупку, так как вряд ли сырье покажет сильное падение, как весной. Для хеджирования можно использовать другие инструменты, например, доллар или золото. Можно и воспользоваться и RAMM-сервисом. То есть, передать свои деньги в работу другому трейдеру. Например, можно воспользоваться RAMM-счетами компании AMarkets, где есть инвесторы, которые предлагают ежемесячный доход в 20%-30%.

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