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NPBFX открывает сервис для копирования сделок NPB Invest
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NPBFX открывает сервис для копирования сделок NPB Invest

NPB Invest – инновационная веб-платформа, с помощью которой любой пользователь, заинтересованный в торговле на Форекс, может скопировать сделки опытных трейдеров на свой торговый счет
Инвесторам открыли доступ к недавно анонсированной брокером NPBFX платформе NPB Invest. Новый сервис для копирования сделок открывает возможность простого и быстрого старта в сфере копи-трейдинга.

Важное NPB Invest – инновационная веб-платформа, с помощью которой любой пользователь, заинтересованный в торговле на Форекс, может скопировать сделки опытных трейдеров на свой торговый счет.

Сервис NPB Invest в большей степени ориентирован на новичков, которые хотят постигать азы трейдинга и одновременно получать прибыль. На сайте размещен постоянно обновляемый ТОП-рейтинг поставщиков стратегии, в котором есть вся информация для начинающего копи-брокера. Также имеется вкладка, посвященная приростам, отдельный раздел, в который можно добавлять избранных поставщиков стратегий.

Чтобы воспользоваться возможностями платформы по копированию сделок, нужно подключить уже существующий реальный счет или открыть новый. Начать инвестировать можно с любым стартовым капиталом. Нужно только подобрать поставщика сигнала с учетом имеющейся суммы. Можно использовать сервис, чтобы следить за торговыми активностями профи и таким образом перенимать эффективные приемы, многолетний опыт гуру трейдинга.

Платформа также будет интересна опытным трейдерам, которые в курсе нюансов работы на мировых биржах, но не имеют времени или желания заниматься активным трейдингом, а заинтересованы в инвестировании и получении пассивного дохода.

Насколько приживется платформа для копирования сделок NPB Invest в мире трейдинга пока не ясно. Но если судить по активности целевой аудитории, у сервиса есть все шансы стать топовым среди начинающих и опытных копи-трейдеров.

Источник: NPBFX

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пятница 13.11.2020 | 10:47
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