Рынок акций РФ и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

Давление на рублевые активы в основном оказывает угроза распространения пандемии вируса и обеспокоенность от влияния коронавируса на экономику страны​​​.

По прогнозам Виталия Манжоса из ИК "АлгоКапитал", на открытии рынка индикатор Московской биржи заметно упадет, но, скорее всего, сможет стабилизироваться позже в районе 3000 пунктов.

Падение индекса Московской биржи прогнозируется в утренние часы в рамках 0,4-0,9% с расположением в диапазоне 3000-3015 пунктов.

Индекс РТС, вероятно, отработает коррекцию вниз в начале дня до показателя 1200 пунктов, предполагают аналитики. По их мнению, укрепление показателей мировых рынков сдерживают опасения от ужесточения предупредительных мер и отрицательных последствий этих мер на экономику стран.

Падение спроса на рисковые финансовые активы на биржах в целом приведут к незначительному росту валютной пары доллар-рубль.

Аналитик К. Кочергин (банк "Восточный") считает, что риски и угрозы распространения коронавируса, а также вероятность новых ограничительных мер в отношении РФ со стороны США, которые в любое время могут прозвучать от любого из политиков, уравновешиваются ожиданиями массового запуска препарата, удобной ценой нефти и вниманием зарубежных трейдеров к рынкам развивающихся стран. Однако, возможно ослабление российского рубля при новых отрицательных показателей с мировых рынков. Ожидается, что для валютной пары доллар/рубль торги сегодня разместятся в диапазоне 77,10-77,70 рубля за доллар США.

Рост фьючерсов на фондовые индикаторы Америки с утра составит 0,04-0,5%. Падение фондовых индикаторов США предыдущим днем связывают со стремительным ростом распространения коронавируса в стране.

Аналогично, преимущественно падают фондовые индексы стран АТР: японский Nikkei 225 снизится на 0,53%, гонконгский Hang Seng Index упал на 0,2%, рост показал только южнокорейский KOSPI на 0,74%.

Фьючерсы на нефть снижаются на 1,1%, показав стоимость сорта Brent в пределах 43,05 долл/барр.

Курс евро после результата предыдущего дня в 1,1807 доллара растет в начале торгов пятницы на 0,02%.

Четверг отметился ростом российского фондового рынка по главным биржевым индексам, фиксируя значения по индикатору Московской биржи выше уровня 3000 пунктов. Котировки банка ВТБ поднялись до летних максимумов, укрепив положительную динамику индексов Мосбиржи.

Негативная динамика западных торговых площадок только подчеркнула позитивный настрой российских рынков.

Рублевый индикатор Московской биржи показал на закрытии дня рост до 3025,83 пункта, а рост долларового индикатора РТС составил 0,38%, дотянув до 1238,45 пункта.

По результатом торгов Мосбиржи, курс доллара с расчетами "на завтра" поднимется на 24 коп, до 77,37 рубля, единая европейская валюта поднимется до 91,26 рубля, на 46 копеек.

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