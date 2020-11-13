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FXOpen расширил возможности своего ПАММ-сервиса
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FXOpen расширил возможности своего ПАММ-сервиса

FXOpen добавил в свой сервис ПАММ возможность для инвестора ограничить уровень просадки счёта
Огромная проблема в использовании ПАММ-счетов – риски у инвестора могут быть выше, чем у трейдера. Участник на рынке с большим опытом может оперировать с помощью небольшого капитала, тогда как на ПАММ-счёте у клиента будет лежать большая сумма. Сумма сделки рассчитывается пропорционально, поэтому потери для инвестора могут достичь неприемлемого уровня.

Для решения этой проблемы форекс-брокер FXOpen добавил в свой сервис ПАММ возможность для инвестора ограничить уровень просадки счёта. Такой подход создаёт более комфортные условия для сотрудничества.

Сама технология ПАММ успешно используется более 10 лет. Трейдер торгует на своём счёте, сделки автоматически воспроизводятся на счетах инвесторов. Клиенты не могут повлиять на торговые решения управляющего капиталом. И кого-то может напугать агрессивное поведение на финансовом рынке. Благодаря нововведениям брокера FXOpen доверие между участниками ПАММ-сервиса повышается.

Представители дилера заверили, что компания FXOpen прилагает максимальные усилия для создания удобного и прозрачного сервиса. Сотрудники будут продолжать работу над повышением качества обслуживания трейдеров.

Источник: FXOpen

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пятница 13.11.2020 | 14:49
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