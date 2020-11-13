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Саудовская Аравия сообщила о своих потерях на нефтяном рынке
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Саудовская Аравия сообщила о своих потерях на нефтяном рынке

Государство ожидало получить доход в районе $833 млрд риалов
Саудовская Аравия дала оценку своих потерь на нефтяном рынке в 2020 году в 100 млн риалов (около $27 млрд). 

Государство ожидало получить доход в районе $833 млрд риалов. Из этой суммы на долю нефти пришлось около $513 млрд. Таким образом, бюджет лишился около 12% в процентном эквиваленте.

Тех средств, которые остались не хватает даже на выплату заработной платы госслужащим. Для этого нужно $504 млрд. С 1 июня в Саудовской Аравии перестали выплачивать прожиточный минимум, а также выросли таможенные сборы для некоторых категорий товаров.

Ожидается, что в 2021 году нужно будет пересмотреть соглашение по добыче нефти в сторону ограничения и усиления квот.

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пятница 13.11.2020 | 15:31
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