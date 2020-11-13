Газпром снизил объемы поставок газа в Европу и Турцию

За минувшие девять месяцев в Европу было поставлено почти 126 млрд кубометров газа, что почти на 14% ниже, чем в прошлом году. Больше всего топлива было прокачано в Германию, Италию, Австрию и Францию. Турции было поставлено 8,8 млрд кубометров, что также существенно меньше, чем годом ранее.

Продажи осуществлялись посредством взаимодействия с дочерними компаниями Gazprom Marketing и Gazprom Global PNG. В целом, чистый убыток компании составил 592,15 млрд рублей при прибыли в 434,94 млрд рублей.​

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