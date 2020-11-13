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Россия потеряла позиции в рейтинге стран, привлекательных для обучения
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Россия потеряла позиции в рейтинге стран, привлекательных для обучения

Теперь страна находится практически в конце рейтинга
​Россия опустилась в рейтинге стран, привлекательных для получения образования и привлечения рабочей силы.

Теперь страна находится практически в конце рейтинга, опередив лишь Индию и Монголию. Лидирует уже четвертый раз подряд Швейцария,  в которой те, кто составляет рейтинг, фиксируют высокое качество образования, высокий уровень жизни и стабильные зарплаты. Дания занимает второе место, а Люксембург — третье.

Рейтинг IMD формируется уже седьмой год подряд. Данное исследование дает отличную возможность оценить кадровые резервы различных экономик и их глобальную конкурентоспособность.

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пятница 13.11.2020 | 21:29
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