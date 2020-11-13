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Роснефть сохранила лидерство в сфере добычи углеводородов
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Роснефть сохранила лидерство в сфере добычи углеводородов

У компании имеется специальная стратегия, которая позволяет быстро увеличивать добычу в случае крайней необходимости за короткий временной промежуток
​Роснефть смогла лидерство в добыче углеводородов за последние девять месяцев.

Такой результат был обусловлен обязательствами в рамках существующего соглашения с ОПЕК+ и последствий коронавируса. По показателям добычи Роснефть опережает такие известные компании как ExxonMobil, Chevron, Shell.

У компании имеется специальная стратегия, которая позволяет быстро увеличивать добычу в случае крайней необходимости за короткий временной промежуток. После того как в рамках ОПЕК+ были смягчены ограничения, то Роснефть смогла довольно быстро восстановить часть производственных объемов.

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пятница 13.11.2020 | 22:21
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