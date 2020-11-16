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В III квартале объем ВВП Японии продемонстрировал рекордный рост
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В III квартале объем ВВП Японии продемонстрировал рекордный рост

Главный финансовый регулятор Японии спрогнозировал падение ВВП в текущем финансовом году на уровне в 5,5%
​В третьем квартале внутренний валовый продукт Японии увеличился на 21,4%, показав максимальный рост с 1980 года, показывают статистические данные страны.

Рост объема ВВП в Q3 относительно Q2 составил 5%. Потребление домашних хозяйств увеличилось на 4,7%, а экспорта — на 7%. По мнению экспертов стремительное увеличение показателей в Q3 произошло на фоне снижения ограничительных мер по распространению COVID-19.

Главный финансовый регулятор Японии спрогнозировал падение ВВП в текущем финансовом году на уровне в 5,5%. Рост ВВП в следующем году составит 3,6%.

По данным торговой площадки, индикатор Nikkei в начале торгов на Токийской фондовой бирже в понедельник вырос на 1,2%.



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понедельник 16.11.2020 | 09:08
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