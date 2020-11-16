В III квартале объем ВВП Японии продемонстрировал рекордный рост

Рост объема ВВП в Q3 относительно Q2 составил 5%. Потребление домашних хозяйств увеличилось на 4,7%, а экспорта — на 7%. По мнению экспертов стремительное увеличение показателей в Q3 произошло на фоне снижения ограничительных мер по распространению COVID-19.

Главный финансовый регулятор Японии спрогнозировал падение ВВП в текущем финансовом году на уровне в 5,5%. Рост ВВП в следующем году составит 3,6%.

По данным торговой площадки, индикатор Nikkei в начале торгов на Токийской фондовой бирже в понедельник вырос на 1,2%.

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