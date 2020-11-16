Нефть дорожает на фоне восстановления экономик Китая и Японии

Рынок нефти поддержали положительные данные о росте экономик Китая и Японии, а также статистика китайских нефтеперерабатывающих заводов о количестве перерабатываемого сырья.

Рост котировок фьючерсов на "черное золото" марки Brent составили 1,17%, марки WTI — 1,47%.

В октябре страны ОПЕК выполнили соглашение по снижению добычи углеводородов на 101%. При этом с января организация намерена увеличить нефтедобычу на 2 млн. барр/сут., но стремительное увеличение нефтедобычи в Ливии ставит это решение под сомнение.

Нефтедобывающие компании США продолжают наращивать количество нефтегазодобывающих установок.

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