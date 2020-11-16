МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Нефть дорожает на фоне восстановления экономик Китая и Японии
logo

Нефть дорожает на фоне восстановления экономик Китая и Японии

Рост котировок фьючерсов на
В понедельник стоимость "черного золота" выросла из-за надежд инвесторов на сохранение квот ОПЕК+ на добычу углеводородов, которые компенсируют снижение глобального спроса.

Рынок нефти поддержали положительные данные о росте экономик Китая и Японии, а также статистика китайских нефтеперерабатывающих заводов о количестве перерабатываемого сырья.

Рост котировок фьючерсов на "черное золото" марки Brent составили 1,17%, марки WTI — 1,47%.

В октябре страны ОПЕК выполнили соглашение по снижению добычи углеводородов на 101%. При этом с января организация намерена увеличить нефтедобычу на 2 млн. барр/сут., но стремительное увеличение нефтедобычи в Ливии ставит это решение под сомнение.

Нефтедобывающие компании США продолжают наращивать количество нефтегазодобывающих установок.



Читайте также: Нефть снижается на фоне роста добычи в Ливии

понедельник 16.11.2020 | 09:58
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok