МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Газпром увеличивает поставки газа в Турцию
logo

Газпром увеличивает поставки газа в Турцию

В Турцию было перекачано почти 2 млрд кубометров газа
​Газпром продолжает наращивать газовые поставки в Турцию. 

Об этом свидетельствуют отчеты компании вместе с данными ФТС.

В Турцию было перекачано почти 2 млрд кубометров газа. В прошлом году данный показатель составил лишь 1,017 млрд кубометров. Нынешний рост объясняется действующими долгосрочными контрактами с Турцией. Используя такого рода контракты Турция стала покупать газ дешевле этой осенью, на что повлияли и цены на нефть, которые снизились.

Рынок Турции является вторым по величине для Газпрома после Германии.

Читайте также: ОПЕК в случае поддержки РФ сократит добычу нефти на 1,5 млн. барр/сут

понедельник 16.11.2020 | 11:13
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok