Газпром увеличивает поставки газа в Турцию

Об этом свидетельствуют отчеты компании вместе с данными ФТС.

В Турцию было перекачано почти 2 млрд кубометров газа. В прошлом году данный показатель составил лишь 1,017 млрд кубометров. Нынешний рост объясняется действующими долгосрочными контрактами с Турцией. Используя такого рода контракты Турция стала покупать газ дешевле этой осенью, на что повлияли и цены на нефть, которые снизились.

Рынок Турции является вторым по величине для Газпрома после Германии.

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