Азия создала крупнейший в мире рынок свободной торговли

азиатские страны заявили о создании единого рынка свободной экономической деятельности.

Региональное всестороннее экономическое партнерство рассмотрели и утвердили на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в столице Вьетнама в онлайн режиме.

Новый рынок свободной экономической деятельности насчитывает 2,2 млрд покупателей и ВВП его участников охватывает 30% от общемирового.

Новый торговый блок не предусматривает участие США, разорвавших в 2017 году Транстихоокеанские экономические отношения и теперь находятся вне экономической политики двух крупнейших торговых рынков.

Соглашение положительно повлияет на отношения КНР со странами АТР и позволят "Поднебесной" сформировать торговые условия в регионе. Помимо этого, договор позволит получить независимость КНР от поставок зарубежных технологий.

Партнерское соглашение включает в себя страны АСЕАН и страны-партнеры: Китай, Японию, Ю. Корею, Австралию и Н. Зеландию. В дальнейшем блок намерен перейти к снижению тарифов во многих сферах экономической деятельности.

Китай, Япония и Южная Корея заключили первое в истории взаимное соглашение о свободной торговле.

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