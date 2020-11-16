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Российские фондовые индексы выросли
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Российские фондовые индексы выросли

Индикатор МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,8%, РТС — 3,33%
​В первый день недели фондовые биржи России продемонстрировали положительную динамику роста на фоне позитивных данных внешних торговых площадок и быстро растущей стоимости нефти. Информация о создании нового азиатского рынка торговли, так же, оказала благоприятный эффект на рост котировок. 

Азиатский фондовый рынок закрыл торги понедельника ростом индексов: Nikkei 225 — на 2,1%, Shanghai Composite — на 1,1%, Hang Seng — 0,9%. Вышли позитивные статистические данные по экономикам Китая и Японии.

Европейские рынки акций продолжили азиатское ралли индексов. Индикаторы DAX, FTSE и CAC 40 увеличились от 1,3% до 2,4%.

Американские фондовые индикаторы открыли торги ростом на фоне новой вакцины от Moderna Inc.

Котировки на нефть продолжают рост на фоне ожидания информации от ОПЕК+ и надеждой на более мягкие карантинные ограничения в США.

Индикатор МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,8%, РТС — 3,33%.



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понедельник 16.11.2020 | 18:17
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