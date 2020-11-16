Forex Club: в два раза больше преимуществ для пользователей MT5

В чём преимущество двух счетов?

Как говорится, одна голова хорошо, а две – лучше. Что ж, это применимо и по отношению к торговым счетам. Два счёта на MT5 максимально упрощают диверсификацию средств. Например, вы сможете использовать один счёт для активной торговли, а второй посвятить долгосрочным инвестициям. Или же вы захотите один торговый счёт использовать в качестве своего личного, а на второй установить торгового бота. Можно также использовать один счёт для торговли определённым классом активов (например, иностранной валютой), а на втором торговать нефтью и золотом. Вариантов масса.

Два разных счёта, привязанные к одной учётной записи, также позволяют одновременно экспериментировать с разными торговыми стратегиями. Так вы потратите в два раза меньше времени на поиск того, что подходит именно вам. Кроме того, теперь ещё проще распоряжаться доступными бонусными средствами. Вы можете равномерно распределить их между обоими счетами, уменьшив объём реальных средств на счёте для выполнения требований по соотношению реальных и бонусных средств.

Создайте уже сейчас второй счёт на МТ5!

Как вы можете видеть сами, наличие двух счетов на MT5 имеет множество плюсов. Так почему бы не начать пользоваться ими уже сегодня? Процедура создания второго счёта такая же, как при создании первого. Если вы новый пользователь, тогда выберите «Открыть счёт MT5». Вот и всё! Зарегистрировавшись, вы получите в два раза больше возможностей. Не теряйте ни минуты. Создайте второй счёт уже сегодня и удвойте функциональность платформы MT5 вместе с Forex Club!

Источник: Forex Club

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