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Китай ускорил свой экономический рост
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Китай ускорил свой экономический рост

Экономический рост КНР свидетельствует о том, что страна смогла победить коронавирус
​Китай существенно ускорил свой экономический рост, что сделало китайскую экономику единственной, которая может вырасти по итогам текущего года.

Экономический рост КНР свидетельствует о том, что страна смогла победить коронавирус. Многие аналитики полагают, что рост будет усиливаться стремительным ростом экспорта на фоне спроса на медицинское оборудование.

Восстановление экономики также сопровождается политической поддержкой. Ранее ЦБ КНР дополнительно ввел в банковскую систему примерно $121 млрд. Это было сделано на фоне опасения касательно ослабления потока денежной массы.

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понедельник 16.11.2020 | 21:49
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