ВВП Германии рискует упасть до минимума

Экономика страны испытывает большое количество трудностей после роста количества заболевших коронавирусом. Это заставляет власти принять очередные социальные ограничения.

ЕЦБ работает над введением пакета стимулов для того чтобы противостоять растущей двойной рецессии в еврозоне. Планируется сосредоточить усилия на срочных покупках облигаций и долгосрочных займах.

В 2020 году ВВП упадет на 5,4%, а в следующем году увеличится на 4,7%. Ранее аналитики прогнозировали спад в районе 4,2%, а рост — на 5,8%.

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