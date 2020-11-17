Клуб ФИНАМ Premium проведет встречу с ведущими ретейлерами

Тема встречи - "Как продавать в эпоху пандемии". Представители X5 Retail Group, "Магнита" и "Детского мира" обсудят непростую ситуацию, в которой отрасль розничной торговли оказалась в эпоху пандемии, представят лучшие кейсы 2020 года и озвучат планы по дальнейшему развитию торгового бизнеса.
Спикеры мероприятия:
- Андрей Васин, начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group.
- Сергей Левицкий, директор по стратегии и связям с инвесторами ПАО "Детский мир".
- Альберт Аветиков, директор по связям с инвесторами ПАО "Магнит".
Дискуссия состоится 17 ноября в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться.Источник: Finam
Читайте также: Финам стал партнером проекта Цифровой бал