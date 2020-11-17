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Клуб ФИНАМ Premium проведет встречу с ведущими ретейлерами
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Клуб ФИНАМ Premium проведет встречу с ведущими ретейлерами

Тема встречи -
​17 ноября 2020 года Клуб "ФИНАМ Premium" проведет онлайн-встречу с лидерами российского ретейла. 

Тема встречи - "Как продавать в эпоху пандемии". Представители X5 Retail Group, "Магнита" и "Детского мира" обсудят непростую ситуацию, в которой отрасль розничной торговли оказалась в эпоху пандемии, представят лучшие кейсы 2020 года и озвучат планы по дальнейшему развитию торгового бизнеса.

Спикеры мероприятия:

  • Андрей Васин, начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group.
  • Сергей Левицкий, директор по стратегии и связям с инвесторами ПАО "Детский мир".
  • Альберт Аветиков, директор по связям с инвесторами ПАО "Магнит".
Модератор - Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ".

Дискуссия состоится 17 ноября в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Источник: Finam

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вторник 17.11.2020 | 10:29
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