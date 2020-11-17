МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Finam: секреты диверсификации инвестиций
logo

Finam: секреты диверсификации инвестиций

Диверсификация стимулирует не только инвесторов, но и компании к дальнейшему развитию
"ФИНАМ Митап" провел встречу, на которой профессиональные трейдеры брокера объяснили участникам проекта принципы диверсификации инвестиций. В частности, инвесторы узнали, как отбирать активы в портфель и ребалансировать его, какие стратегии оптимальны для минимизации рисков и многое другое.

Понятие диверсификации знакомо каждому, напомнил слушателям заместитель председателя правления Банка ФИНАМ Александр Непорожний: "Зачастую в различных ситуациях у нас есть план Б, В, Г и так далее - мы всегда пытаемся подстраховаться, чтобы в случае неудачи в одном, преуспеть в другом направлении. По большому счету, это и есть диверсификация". По мнению эксперта, необходимо составить финансовый план и распределить свой доход в соответствии с поставленными целями. При этом для формирования источника пассивного дохода рекомендуется часть получаемого дохода регулярно перекладывать в инструменты фондового рынка.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ", кандидата физико-математических наук Александра Горчакова, диверсификация - единственный метод ограничения просадок в торговле: "Но она не может избавить от риска, а лишь уменьшить просадку".

Диверсификация обычно нацелена на долгосрочное инвестирование, однако может применяться и при краткосрочном горизонте, уточнил профессиональный трейдер, один из разработчиков сервиса Comon.ru Артур Шпонько: "Например, при неопределенностях на рынках мы можем хеджироваться на срочном рынке против наших позиций на фондовом, формируя временной арбитраж и нейтральный портфель".

При формировании портфеля вложений Александр Непорожний советует инвестировать в широкий рынок, но не забывать и про защитные активы: "Это сгладит общее падение доходности портфеля, а также даст вам определенные резервы, которые вы сможете активизировать при просадке портфеля и его ребалансировке". Также, по мнению эксперта, следует добавлять в портфель валюту и активы зарубежных компаний, которые помогают минимизировать валютные риски.

Подбирать инструменты необходимо таким образом, чтобы при различных ситуациях на рынке в портфеле были активы, которые показывают положительную динамику, считает Артур Шпонько. Эксперт рекомендует инвесторам пользоваться услугами авторов стратегий на сервисе Comon.ru, однако для минимизации рисков не следует подключать "больше одной стратегии на одном рынке у одного автора и больше двух-трех стратегий одного автора в принципе".

Диверсификация стимулирует не только инвесторов, но и компании к дальнейшему развитию. "Диверсификация стала видом сервиса", - считает г-н Шпонько. В качестве примера он привел развитие мобильных сервисов для инвестирования и рост спроса на инвестиционное консультирование по вопросам диверсификации.

Источник: Finam

Читайте также: Roboforex запустил конкурс на демо-счетах с реальными денежными призами

вторник 17.11.2020 | 10:36
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • NPBFX стартовал на рынке 12 лет назад
    Топ вопросы и ответы к брокеру NPBFX

    Мы представляем вашему вниманию ТОП-5 вопросов и ответов наиболее часто задаваемых брокеру NPBFX.Насколько безопасно здесь работать?NPBFX стартовал на рынке 12 лет

    вторник, 17.11.2020 | 10:50
    Новости брокеров
  • На фондовом рынке Московской биржи "ФИНАМ" вошел в пятерку лидеров по числу активных клиентов и в топ-3 – по объему операций на ИИС
    Finam сохраняет лидирующие позиции в биржевых рейтингах

    ​В октябре 2020 года "ФИНАМ" вновь стал лидером в рейтинге Мосбиржи по количеству активных инвесторов на рынке фьючерсов и опционов. Их число составляет более 23

    вторник, 17.11.2020 | 10:43
    Новости брокеров
  • Тема встречи - "Как продавать в эпоху пандемии"
    Клуб ФИНАМ Premium проведет встречу с ведущими ретейлерами

    ​17 ноября 2020 года Клуб "ФИНАМ Premium" проведет онлайн-встречу с лидерами российского ретейла. Тема встречи - "Как продавать в эпоху пандемии". Представители X5 Retail

    вторник, 17.11.2020 | 10:29
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика
  • Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
    Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

    Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает

    понедельник, 16.11.2020 | 16:14
    Индустрия
  • Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров
    В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года

    ​Великобритания хочет запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.  Ранее такой запрет хотели ввести лишь в 2040

    понедельник, 16.11.2020 | 14:41
    Транспорт
  • Теперь сделку нужно будет провести до 27 ноября
    Сделка по отказу ByteDance от TikTok пока что отложена

    ​США пока что перенесли заключение сделки касательно отказа ByteDance от активов TikTok. В самой компании TikTok отказались комментировать данную ситуацию.Теперь сделку

    пятница, 13.11.2020 | 22:36
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok