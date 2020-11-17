Finam сохраняет лидирующие позиции в биржевых рейтингах

Их число составляет более 23 тысяч, что более чем на 40% превосходит показатель ближайшего конкурента. "ФИНАМ" традиционно входит в топ-3 почти всех ключевых рейтингов срочного рынка МБ: по объему сделок на фондовом, денежном и товарном рынках секции фьючерсов и опционов, по объему клиентских операций и др.

На фондовом рынке Московской биржи "ФИНАМ" вошел в пятерку лидеров по числу активных клиентов и в топ-3 – по объему операций на ИИС. На валютном рынке брокер занял 6 место по объему клиентских операций. В частности, оборот торгов парой "доллар-рубль" в октябре превысил 228 млрд руб.

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