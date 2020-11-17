Топ вопросы и ответы к брокеру NPBFX

Насколько безопасно здесь работать?

NPBFX стартовал на рынке 12 лет назад. Сейчас главный офис компании расположен на территории Великобритании. То, что место регистрации не является оффшорной зоной, вызывает облегчение и желание продолжить знакомство с брокером без лишнего беспокойства. Брокер регулируется. Организацией, осуществляющей контроль брокера, является Финансовая Комиссия (EDR).

К вопросу о безопасности, однако, следует относить не только факт регуляции компании. Очень важно обращать внимание на то, на счетах какого банка хранятся средства клиентов. В случае NPBFX это банки первой категории, что считаются наиболее безопасными для выполнения подобных функций.

Сколько здесь торговых платформ?

Неудивительно, что большинство голосов в рейтингах брокеров для NPBFX позитивные. Больше всего этому способствуют три торговых платформы, которые являются наиболее популярными в индустрии. Конечно, я имею в виду MetaTrader4, MetaTrader5 и cTrader. Можно было бы растянуть эту статью на несколько страниц, описывая все преимущества этих терминалов. Однако у меня нет желания занимать ваше время тем, что легко можно найти где угодно, поэтому расскажу вам о тех сервисах, которые через эти платформы предоставляются именно на NPBFX. Первое — это возможность использовать достаточно качественный и выгодный сервис для скальпнга. Второе — платформы предлагают STP. Ну и напоследок, по всем счетам минимальный депозит составляет небольшую сумму.

Выгодны ли торговые условия?

Торговое плечо на отзывы NPBFX устроено так, что увеличивает как прибыль, так и потери. Могу продемонстрировать это наглядным примером. Допустим, используя контракты на добавленную стоимость (CFD), вы покупаете General Electric на 10 000 долл. США. Предположим, что GE возрастает на 10%, что сказывается на конечном результате вашей позиции: что стоило 10000 теперь стоит 11 000. Такой же принцип работает и в обратном порядке: 10000 падает до 9 000. Поэтому CFD здесь лучше использовать для сделок с малыми или средними сроками. Если грамотно использовать эту штуку, можно понемногу зарабатывать, рискуя при этом не слишком значительной суммой.

Можно ли здесь учиться?

NPBFX предоставляет неплохие образовательные ресурсы, необходимые в использовании, если вы намерены действительно зарабатывать на регулярной основе. По моему мнению, прочитать о том, как работает рынок, как правильно торговать и т.п. не будет для вас лишней тратой времени. Здесь также вас могут научить анализировать. А это, как мы знаем — основной способ, чтобы получить опыт.

Какое отношение брокера к своим клиентам?

Чтобы вы поняли, с какой широкой аудиторией работает NPBFX, ответим, что техподдержка может предоставляться на 15 языках: английском, испанском, чешском, китайском, немецком, французском, итальянском, польском, португальском, румынском, словенском, хинди, иврит, арабском, на русском. Однако, не смотря на то, что получить ее можно через чат, электронную почту или телефон, отмечается, что скорость ответа не слишком впечатляет.

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