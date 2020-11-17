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Подробный обзор на брокера Admiral Markets
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Подробный обзор на брокера Admiral Markets

Брокер имеет около 100000 активных клиентов по всему миру
В Admiral Markets доступный подробный обзор, охватывающая гораздо больше, чем простой технический анализ. Он даже предоставляет несколько аккаунтов в разных валютах для тех людей, которые действуют на разных рынках и хотят получить некоторую защиту от колебаний валют.

Например, один из них охватывает фундаментальный анализ, дающий критический анализ экономических событий, влияющих на рынки и отдельные финансовые инструменты.

Другой — «тепловая карта», которая показывает, за какими акциями вы можете следить в любое время. Вкладка «Настроения рынка» позволяет вам видеть позиции других трейдеров, показывая соотношение длинных и коротких позиций.

Сейчас брокер имеет около 100000 активных клиентов по всему миру, а регулярная месячная сумма торговли — 50 миллиардов долларов. В Великобритании предоставляется три типа счетов. Самый популярный из них называется Admiral Markets, и его можно открыть с депозитом всего в 200 фунтов стерлингов.

Спреды конкурентоспособны, начиная с 0,8 пункта, а кредитное плечо составляет 1:500.

Второй вариант аккаунтов называется Prime. Минимальный взнос — 1000 фунтов стерлингов, и он дает доступ ко всем 44 валютам, а также к CFD на металлы. Леверидж — 1:200, а спреды начинаются с нуля — вместо этого взимается комиссия. Обе эти учетные записи используют платформу MT 4.

Для тех, кто хочет использовать новую MT 5, брокер предлагает третью учетную запись, которая называется Admiral MT5. При немного меньшем количестве торговых инструментов, чем у Prime, спреды начинаются с 0,2, и снова взимается комиссия.

Платформы.

Как уже упоминалось, MT 4 предоставляется для первых двух типов счетов. У каждого есть доступ к MT 4 Supreme Edition, которая содержит дополнительные функции, такие как календарь и инструменты аналитики, предупреждения и т. д. Аккаунт также имеет Autochartist, который может мгновенно искать возможности в соответствии с параметрами что вы установили.

Как следует из названия, Admiral MT5 основан на платформе MetaTrader 5, и доступно кредитное плечо до 1:100.

MetaTrader — это хорошо известная торговая платформа среди валютных трейдеров, и ее преимущество заключается в том, что доступно множество различных надстроек, называемых советниками (EA), которые улучшают информацию на экране и даже предпринимают действия, такие как автоматическая торговля. EA доступны на многих различных форумах, и пользовательские EA можно легко заказать у одного из многих опытных программистов.

Комиссии.

Вы можете бесплатно открыть аккаунт в той же базовой валюте, в которой вы вносите депозит, и есть небольшая комиссия (1%) за открытие в другой базовой валюте. Спреды конкурентоспособны, и текущие отображаются на веб-сайте. Например, стартовый спред EUR/USD — 0,1 пипса, при типичном 0,6 пипса и без комиссии. Леверидж на розничных аккаунтах для Forex составляет 1:30, а на профессиональных — до 1:500.

Рынки.

Несколько сбивает с толку большой выбор совершенно разных торговых инструментов на каждом из трех своих счетов, поэтому рассмотрение рынков, на которых вы хотите торговать, окажет некоторое существенное влияние на то, какой счет вы решите открыть.

На популярном аккаунте, который можно создать с минимальным взносом в 200 фунтов стерлингов, указана 31 валюта и семь продуктов. Минимум заказа — это микролот, который содержит сотую часть обычного лота.

Источник: Admiral Markets 

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вторник 17.11.2020 | 11:06
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