Admiral Markets обнаружил собственного клона

Admiral Markets UK Ltd. удалось самостоятельно выявить клона, который использует схожее доменное имя с целью недобросовестного привлечения пользователей. Согласно заявлению компании, admiralfxmarkets.com не имеет никакого отношения к лицензированной деятельности ГК Admiral Markets. Официальный сайт компании находится по адресу: https://admiralmarkets.com/.Известно, что компания уже направила британскому регулятору соответствующую жалобу. Напомним, Admiral Markets имеет лицензию на основные виды инвестиционной и брокерской деятельности в Евросоюзе и регулируется финансовым законодательством ЕС, в том числе директивой «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). +

Отметим, это уже далеко не первый случай, когда мошенники используют международный бренд в своих схемах. Ранее журналисты FXtraders сообщали о том, что мошенники создали проект Admiral Crypto, позиционирующего себя в качестве «дочки» компании Admiral Markets UK Ltd. Кроме того, еще в 2017 году британский регулятор выявил клона компании.

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