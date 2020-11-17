МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
АТР может значительно укрепить экономику Китая
logo

АТР может значительно укрепить экономику Китая

Планируется, что США смогут заключить двухстороннюю сделку с членами данного союза
​Азиатско-Тихоокеанский торговый союз является своего рода вызовом для США, на который им нужно как-то реагировать. 

Об этом сообщил директор банка HSBC Ф. Нойман.

Планируется, что США смогут заключить двухстороннюю сделку с членами данного союза. Подобными действиями Штаты рассчитывают влиять на деятельность стран-участниц договора.

Данный союз будет самым крупным торговым объединением в мире. На его долю будет приходиться примерно 30% мировой экономики и около 2,2 млрд человек. Также ожидается, что Китай сможет значительно укрепить свои торговые позиции.

Читайте также: Франция и Германия требуют принятие плана восстановления экономики ЕС

вторник 17.11.2020 | 21:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Компания Moderna стала 2-м фармацевтическим производителем медпрепаратов в США, объявившим о положительных результатах
    Компании Moderna разработала вакцину с эффективностью в 94,5%

    ​В понедельник биотехнологическая компания Moderna сообщила, что ее противоковидная вакцина прошла клинические испытания с показателем в 94,5%.После Pfizer, компания

    понедельник, 16.11.2020 | 18:03
    Индустрия
  • Такая разработка существенно продлит использование автомобилей с ДВС даже после их возможного запрета
    Porsche начнет разработку синтетического топлива

    ​Porsche планирует начать разработку синтетического топлива, которое можно будет использовать в двигателях внутреннего сгорания даже после их запрета.Такая

    понедельник, 16.11.2020 | 16:25
    Транспорт
  • Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
    Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

    Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает

    понедельник, 16.11.2020 | 16:14
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok