АТР может значительно укрепить экономику Китая

Об этом сообщил директор банка HSBC Ф. Нойман.

Планируется, что США смогут заключить двухстороннюю сделку с членами данного союза. Подобными действиями Штаты рассчитывают влиять на деятельность стран-участниц договора.

Данный союз будет самым крупным торговым объединением в мире. На его долю будет приходиться примерно 30% мировой экономики и около 2,2 млрд человек. Также ожидается, что Китай сможет значительно укрепить свои торговые позиции.

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