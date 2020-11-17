Ветка газопровода Северный поток-2 работает наполовину мощности

Изначально те, кто курирует данный проект предполагали, что в эксплуатацию газопровод может быть запущен до 1 января 2020 года. Ее ориентировочная мощность будет равна почти 31 млрд кубометров в год. Вторая ветка сможет перекачивать до 55 млрд кубометров газа в год.

В настоящее время через Eugal транспортируется газ из «Потока», поскольку Польша смогла в судебном порядке добиться того, что газопровод Opal функционирует наполовину мощности. Сегодня газопровод функционирует на половину мощности и остальные объемы транспортируются через Eugal.

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