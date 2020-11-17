Лукашенко готов провести повторные выборы

Когда в стране начались протесты, обсуждалась перспектива пересчета голосов, но оппозиция отказалась от этого и захотели провести новые выборы.

По словам Лукашенко, оппозиция стремится дестабилизировать ситуацию в стране совместно с Польшей, Литвой и США. Ранее Лукашенко отказался передавать власть, поскольку считает, что власть в стране должен выбирать народ.

На протяжении трех месяцев в Белоруссии идут массовые протесты из-за результатов президентских выборов.

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