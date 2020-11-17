МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Лукашенко готов провести повторные выборы
logo

Лукашенко готов провести повторные выборы

На протяжении трех месяцев в Белоруссии идут массовые протесты из-за результатов президентских выборов
​А. Лукашенко заявил о своей готовности провести повторные выборы как того требует оппозиция.

Когда в стране начались протесты, обсуждалась перспектива пересчета голосов, но оппозиция отказалась от этого и захотели провести новые выборы.

По словам Лукашенко, оппозиция стремится дестабилизировать ситуацию в стране совместно с Польшей, Литвой и США. Ранее Лукашенко отказался передавать власть, поскольку считает, что власть в стране должен выбирать народ.

На протяжении трех месяцев в Белоруссии идут массовые протесты из-за результатов президентских выборов.

Читайте также: США усиливают санкции против сына Башара Асада

вторник 17.11.2020 | 23:06
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Компания Moderna стала 2-м фармацевтическим производителем медпрепаратов в США, объявившим о положительных результатах
    Компании Moderna разработала вакцину с эффективностью в 94,5%

    ​В понедельник биотехнологическая компания Moderna сообщила, что ее противоковидная вакцина прошла клинические испытания с показателем в 94,5%.После Pfizer, компания

    понедельник, 16.11.2020 | 18:03
    Индустрия
  • Такая разработка существенно продлит использование автомобилей с ДВС даже после их возможного запрета
    Porsche начнет разработку синтетического топлива

    ​Porsche планирует начать разработку синтетического топлива, которое можно будет использовать в двигателях внутреннего сгорания даже после их запрета.Такая

    понедельник, 16.11.2020 | 16:25
    Транспорт
  • Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
    Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

    Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает

    понедельник, 16.11.2020 | 16:14
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok