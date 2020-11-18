EaseMarkets получил новую лицензию

Финансовый директор дилера easyMarkets Кула Лампру отметил, что надзор за работой брокера и безопасность средств клиентов исключительно важны. Новая лицензия, с учётом уже имеющихся разрешений от CySEC и ASIC, подтверждает высокий уровень сервиса компании. easyMarkets работает в сфере внебиржевого трейдинга почти 20 лет и продолжит работать над улучшением сервиса.

Брокер старается соответствовать высоким стандартам, действующим сегодня в индустрии. Однако easyMarkets не всегда готов подстраиваться под требования властей в разных странах. Так компания покинула польский рынок в 2018 году, когда законом был ограничен размер кредитного плеча до 1:50. Филиал, имеющий лицензию на оказание брокерских услуг, был закрыт.

Также easyMarkets стал спонсор футбольного клуба Реал из Мадрида. Теперь болельщики команды смогут видеть логотип брокера на форме спортсменов. Сотрудничество бренда и клуба рассчитано на 3 года.

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