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AvaTrade запустил новое мобильное приложение в партнерстве с Pelican Trading.
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AvaTrade запустил новое мобильное приложение в партнерстве с Pelican Trading.

Новое мобильное приложение, получившее название AvaSocial, контролируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA
AvaTrade, работающий на рынках Форекс и CFD, заявил о том, что его клиентам теперь доступно новое решение для копитрейдинга, объединяющие новичков с отраслевыми экспертами.

Новое мобильное приложение, получившее название AvaSocial, контролируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA. Оно создано совместно с компанией Pelican Trading. AvaTrade предлагает пользователям платформу, где они могут продемонстрировать свои успехи.

Форекс брокер подчеркнул, что AvaSocial позволит трейдерам формировать базу подписчиков и делиться с ними торговыми сигналами и стратегиями. В новом приложении есть функция обмена мгновенными сообщениями, с помощью которой трейдеры могут легко общаться друг с другом.

AvaTrade также отмечает значимость социального трейдинга, поскольку большинство трейдеров обращаются к анализу экспертов или другие участников торгового сообщества перед принятием инвестиционного решения. Благодаря AvaSocial, клиенты смогут воспользоваться всеми инновационными функциями при помощи одной кнопки на своем мобильном телефоне.

Комментируя запуск, Дайр Фергюсон, генеральный директор AvaTrade, сказал: «Мы с радостью сообщаем о запуске AvaSocial совместно с Pelican Trading в рамках нашей стратегии, нацеленной на повышение уровня профессионализма наших клиентов. Новая платформа делает рынок более доступным и позволяет учиться у экспертов. Обмениваясь информацией о сделках в режиме реального времени и взаимодействуя с ними через чат, другие пользователи могут прислушиваться к рекомендациям профессионалов и копировать их стратегии».

Растущий интерес к социальной торговле

AvaTrade планирует завоевать долю рынка, где наблюдается рост интерес к социальному трейдингу. В сотрудничестве с Pelican Trading брокер разработал комплексную платформу, которая позволяет клиентам просматривать различные торговые стратегии экспертов.

«Мы очень рады интегрировать нашу запатентованную технологию социальной торговли в мобильную платформу AvaTrade, которая объединяет трейдеров и позволяет им обмениваться информацией и учиться у лучших», комментирует Майк Рид, соучредитель и генеральный директор Pelican Trading.

По данным брокера, AvaSocial в настоящее время доступна на английском, немецком, французском, итальянском, вьетнамском, испанском, японском, китайском (традиционном) и китайском (HK). 

Источник: AvaTrade 



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среда 18.11.2020 | 11:32
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