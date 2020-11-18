Weltrade ввел услугу скидок Money Box

Предложение распространяется как на прибыльные, так и на невыгодные сделки.

Сумма, которую трейдеры получают по новой программе скидок Weltrade за один лот, зависит от типа используемой учетной записи и от их статуса. Трейдерам необходимо принять участие в так называемом Weltrade Club, чтобы получить статус и начать зарабатывать скидки. Чем больше сделок совершают инвесторы, следовательно, чем выше у них статус Weltrade Club, тем более высокие скидки они получают.

Скидки выплачиваются в долларах. Их расчет происходит один раз в день и основан на количестве сделок, совершенных за прошедший день. Трейдеры могут снять полученную сумму или перевести ее на любой торговый счет или сейф, или использовать для торговли.

Характеристики.

Работая по отзывам Weltrade предлагает варианты торговли, включая CFD, различные валюты и драгоценные металлы. Транзакции происходят через их платформу MetaTrader 4, которая обычно используется другими брокерами в отрасли. Существует 16 различных способов заключения сделок с Weltrade. Существуют карты и эл.кошельки, причем все способы пополнения счета бесплатные. В зависимости от платформы взимается комиссия за вывод от 0,5 до 3 процентов при среднем сроке вывода 30 минут.

Счета.

Существует шесть разных аккаунтов, которые человек может открыть, чтобы начать операции с разными минимальными депозитами. Это Micro (25 долларов), Premium (200 долларов), Pro (500 долларов), Zulu Trade (100 долларов), Crypto (15 долларов) и Crypto Wars (400 долларов). Все они имеют разное кредитное плечо и уровни стоп-аута. Для первых трех учетных записей есть возможность использовать платформу MetaTrader 5, которая не поддерживает многопозиционное программирование.

Перед тем как открыть аккаунт в компании, можно использовать демо-счет, который начинается с 100000$. С его помощью вам не нужно вносить депозит для транзакции, но вы можете протестировать и оптимизировать различные торговые стратегии с кредитным плечом. до 1:1000. Как только человек уверен в своих торговых способностях, он может открыть счет.

Партнерки.

Существуют также различные предложения, первое — стать партнером, второе — участвовать в конкурсах. В партнерке существует несколько возможностей. Вы получаете прозрачные результаты работы, статистику и аналитику, реферальную ссылку, экономический календарь, сервис скидок и баннеры в формате Flash и GIF. Партнеры подпадают под различные категории, включая тех, кто предоставляет услуги по скидкам, деловых людей, консультантов, блоггеров, веб-мастеров и аналитиков. Для участия в конкурсе трейдеров необходимо открыть счет Crypto Wars.

В целом, веб-сайт дружелюбен и прост в использовании, и для дополнительного удобства торговли можно загрузить приложение. Существуют различные ресурсы, относящиеся к торговле, также предлагаемые для удобства пользователей и дополнительных знаний отрасли. Есть семь языков, на которых можно просматривать сайт.

Вывод.

Хотя кажется, что за последнее десятилетие компания зарекомендовала себя в отрасли, все еще остаются вопросы относительно их легитимности. Веб-сайт в целом показывает признаки опытного трейдера, предлагающего те аспекты, которые вряд ли будут предлагать сайты новых или мошеннических брокеров. Они также предоставляют обширные услуги, а это означает, что вы можете взаимодействовать с ними на более чем одном уровне торговли.

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