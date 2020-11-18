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Помпео провалил поездку в Европу и на Ближний Восток
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Помпео провалил поездку в Европу и на Ближний Восток

В Турции госсекретаря США никто не встречал
"Заранее провальное турне!" - обобщило поездку госсекретаря США агентство Associated Press. В своей командировке Майк Помпео встретится с лидерами и высокопоставленными чинами европейских государств, а также стран Ближнего Востока. 

Во время беседы Помпео с президентом Франции, Эмманюэль Макрон официально заявил, что о содержании разговора узнает Джо Байден, сообщает France 24.

В Турции госсекретаря США никто не встречал и ему посоветовали пересмотреть взгляды США относительно исламофобии, расизма и преступлений на почве ненависти.

Желание Помпео побывать в незаконном еврейском поселении вызвали протест у Палестинской стороны. Премьер-министр Палестины в своем обращении добавил, что это приведет к обострению ситуации в зоне конфликта и поставит под сомнение решение ООН.

В своих предположениях относительно поездки Помпео зам директор Международного института стратегических исследований Кори Шей сообщил: "Помпео намерен баллотироваться в президенты в 2024 году и старается не упустить последнюю возможность показать себя."

Чета Помпео устраивала роскошные дипломатические ужины для влиятельных бизнесменов и политических деятелей. Законодательный орган США начал проверку рациональности использования госсредств.



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среда 18.11.2020 | 13:01
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