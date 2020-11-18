S&P прогнозирует восстановление нефтяной отрасли России до 2022 года

Российские нефтяники переживают худший период в своей истории на фоне падения спроса и цен на "черное золото" вызванного карантинными ограничениями из-за распространяющегося COVID-19, заявляют эксперты.

Восстановление российского нефтяного сектора продлится несколько лет, так как прогнозы стоимости нефти в 50 долл/барр. приходятся на 2022 год, тогда же завершится ограничительная сделка ОПЕК+.

На снижение восстановления повлияют и возможный рост налогов для нефтяной отрасли и ликвидация льгот, сообщают в S&P.

Один из ведущих аналитиков S&P Александр Грязнов в ближайшем будущем прогнозирует разворот энергетического рынка в сторону "зеленой" энергетики.

"В данный момент агентство занимается переоценкой рисков глобального рынка нефти и это скажется на рейтингах всех нефтяных компаний. S&P в своих прогнозах указывает на высокую волатильность этого сектора и падение доходов", - заявил Грязнов.

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