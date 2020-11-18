МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
S&P прогнозирует восстановление нефтяной отрасли России до 2022 года
logo

S&P прогнозирует восстановление нефтяной отрасли России до 2022 года

Российские нефтяники переживают худший период в своей истории
Эксперты S&P считают что, российская нефтяная отрасль вернет докризисные позиции лишь в 2022 году из-за падения стоимости нефти и сокращения добычи согласно соглашению ОПЕК+.

Российские нефтяники переживают худший период в своей истории на фоне падения спроса и цен на "черное золото" вызванного карантинными ограничениями из-за распространяющегося COVID-19, заявляют эксперты.

Восстановление российского нефтяного сектора продлится несколько лет, так как прогнозы стоимости нефти в 50 долл/барр. приходятся на 2022 год, тогда же завершится ограничительная сделка ОПЕК+.

На снижение восстановления повлияют и возможный рост налогов для нефтяной отрасли и ликвидация льгот, сообщают в S&P.

Один из ведущих аналитиков S&P Александр Грязнов в ближайшем будущем прогнозирует разворот энергетического рынка в сторону "зеленой" энергетики.

"В данный момент агентство занимается переоценкой рисков глобального рынка нефти и это скажется на рейтингах всех нефтяных компаний. S&P в своих прогнозах указывает на высокую волатильность этого сектора и падение доходов", - заявил Грязнов.

Читайте также: Судно, способное достроить Северный поток-2, уплыло из Германии

среда 18.11.2020 | 15:50
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Глава Белого Дома и его команда намерены ужесточить контроль за компаниями КНР на площадках США
    SEС намерена ввести новые правила для китайских компаний

    ​До начала следующего года SEC разработает и внедрит новое условие торгов на фондовых биржах США. Согласно условию, в случае несоблюдения китайскими компаниями

    среда, 18.11.2020 | 08:20
    Ценные бумаги
  • Давление на доллар также может оказать излишне мягкая монетарная политика ФРС
    Доллар может упасть в цене на 20%

    ​Доллар рискует показать спад в цене на 20% в 2021 году. В том случае, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, это будет способствовать

    вторник, 17.11.2020 | 20:48
    Валюта
  • За один американский доллар дают 6,5538 юаня. Это лучший показатель с 2018 года
    Китайский юань вырос относительно доллара США

    Финансовые показатели Китая быстро отыгрывают утраченные во время кризиса позиции, что стимулирует приток инвестиций в экономику страны. Китайская валюта

    вторник, 17.11.2020 | 20:39
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok