Рынок роскоши ожидает рекордный обвал — Bain & Co

Впервые с момента сбора статистических данных ожидается падение рынка элитных товаров. Такой прогноз дают эксперты первый раз за 10 лет. Для сравнения, во время кризиса 2009 года фиксировалось лишь падение на 8% от показателей стабильного 2008 года. Текущий обвал рынка роскоши в 2020 году составит практически в 3 раза больше.

В прошлом году рынок показал рост продаж до 281 млрд евро, что составило примерно 7% от 2018 года. До пандемии коронавируса специалистами Bain & Co. делались прогнозы постепенного роста продаж сектора "люкс" до 330–370 млрд евро к 2025 году.

Основные показатели продаж сейчас приходятся на Китай, который является основным потребителем этих товаров и поэтому показал положительный прирост, единственным из всех регионов. Увеличение объёмов продаж на рынке КНР, по ожиданиям экспертов, составит 45% от показателей 2019 года. Худшим себя зарекомендовал рынок Европы, где потребление товаров данной категории сократилось на 36%, и рынок США, где падение составило 27%.

По общим оценкам, рынок элитных товаров, включающий не только предметы роскоши, но и круизы, путешествия, дорогие продукты, рухнет на 23% и будет измеряться в пределах €1 трлн. Однако, несмотря на негативные прогнозы, в компании Bain & Co уверены в скором восстановлении этого сегмента рынка.

Аналитики Bain & Co. на 2021 год ожидают прироста продаж в рамках 10-19%, в зависимости от условий восстановления мировой экономики, но возврат к докризисным данным 2019 года возможен только к концу 2022 года.

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