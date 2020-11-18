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Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет на 19% — прогноз Goldman Sachs
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Индекс S&P 500 в 2021 году вырастет на 19% — прогноз Goldman Sachs

Больше всего на рост индикатора повлияет увеличение корпоративной прибыли в следующем году
Аналитики банка Goldman Sachs в своих прогнозах на 2021 год ожидают рост индикатора, отвечающего за высокотехнологичный сектор S&P 500 на 19%. В отчете для своих клиентов банк сообщил, что ожидает показатель прироста ВВП США в следующем году на отметке в 5,3%, что существенно превышает другие прогнозы в 3,8%, декларирует Business Insider.

Позитивные настроения на экономическом рынке способствуют продолжению роста и в предстоящем году: индикатор S&P 500 покажет прирост в 19% до отметки 4300 к началу 2022 года.

Больше всего на рост индикатора повлияет рост корпоративной прибыли в следующем году, сообщает Goldman Sachs. Банк также ожидает, что индекс покажет максимальную прибыль на акцию в размере 175 долларов.

Основной рост прибыли придётся на предприятия высоких технологий и потребительский сектор.

Согласно аналитике Goldman Sachs, технологические бумаги компаний Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google имеют в своем резерве огромный потенциал.

Эксперты заявили, что высокотехнологические компании с большой рыночной стоимостью в нынешних условиях низких ставок отличаются пролонгированной дюрацией и быстрыми темпами роста в краткосрочной перспективе.

Всеобщая пандемия, вызвавшая глубокий экономический кризис, не слишком повлияла на индекс S&P 500, который с начала текущего года вырос на 12%.

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среда 18.11.2020 | 18:23
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