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Путин призывает регионы избегать банковских займов
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Путин призывает регионы избегать банковских займов

Банковские займы довольно дорого обходятся государству
​В. Путин призывает не позволять регионам занимать деньги в банке для того чтобы финансировать имеющийся бюджетный дефицит.

На сегодняшний день у некоторых дотационных субъектов федерации наблюдается острая нехватка денег. В то же время, если брать кредиты у некоммерческих структур, то это может обернуться большими проблемами.

Банковские займы довольно дорого обходятся государству и нужно реструктурировать имеющуюся задолженность, чтобы добиться определенной финансовой стабильности. Помимо этого, власти страны расследуют случаи чрезмерной растраты бюджетных средств в IT-сфере.

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среда 18.11.2020 | 22:14
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