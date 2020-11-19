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Экономика
Рынок нефти и газа
Нефть снижается на фоне статистических данных по коронавирусу
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Нефть снижается на фоне статистических данных по коронавирусу

В четверг котировки на нефть сорта Brent упали на 0,59% и составляют $44,08 за барр. к 09:04 мск
Скорость распространения пандемии коронавируса и темпы введения карантинных ограничений отразились на мировом нефтяном рынке.

В четверг котировки на нефть сорта Brent упали на 0,59% и составляют $44,08 за барр. к 09:04 мск.Котировки на нефть марки WTI снизились на 0,91% и опустились в район $41,44 за барр. к 09:04 мск.

Днем ранее нефть Brent выросла на 1,4%, а рост нефти марки WTI составил практически 1%.

"Стремительно распространяющийся вирус и вводимые локдауны, а также ограничительные меры отрицательно сказываются на спросе на нефть и ее стоимости", - заявил ведущий эксперт Fujitomi Co.

США является лидером по количеству инфицированных в мире. Многие штаты ужесточили карантинные меры.

Новые антирекорды по заболеваемости COVID-19 фиксируются в столице Японии и Индии, в странах Европы и в Ю. Корее, а правительство Австралии объявило локдаун.

Рынок углеводородов поддержали статистические данные о запасах коммерческой нефти в США.

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четверг 19.11.2020 | 09:09
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