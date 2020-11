Рост заболеваемости COVID-19 прервал ралли индекса Nikkei

Стремительно распространяющийся коронавирус по территории Японии мало беспокоит инвесторов. Их взгляды направлены в сторону статистических данных по коронавирусу только в ее столице. Они хотят получить ответ на свой вопрос, сможет ли Токио провести у себя Олимпийские игры или нет?

Один из самых важных показателей Японии, индикатор Nikkei, к окончанию торговой сессии обвалился на 0,36% и остановился на отметке в 25.634,34 пункта, а вот расширенный индикатор Topix вырос на 0,33% и достиг уровня в 1.726,41 пункта.

"На рынках акций стоимость ценных бумаг стремительно выросла, и многие считают, что настало время возможного закрепления прибыли", - заявил главный эксперт Sumitomo Mitsui Asset Management.

Лидерами роста бумаг являются: Z Holdings Corp — на 6,02%, CyberAgent Inc — 5,75% и GS Yuasa Corp — 4,96%. Основными аутсайдерами роста оказались: Fujikura Ltd — на 4,81​%, Nippon Steel Corp — 4,33%, Alps Alpine Co Ltd — 4,24%.

