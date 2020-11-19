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NPBFX проведет вебинар по построению собственной торговой системы
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NPBFX проведет вебинар по построению собственной торговой системы

Вебинар будет полезен всем, кто хочет дать своей торговле новый импульс
​В источниках по трейдингу существуют десятки торговых стратегий. Какие-то из них относятся к классическим и более распространены, другие можно назвать экспериментальными. Какая из них будет учитывать ваши требования и индивидуальный стиль, торговый опыт?

Одним из лучших вариантов решения в качестве ответа на эти вопросы может стать создание собственной торговой стратегии. О первых шагах на пути к разработке авторской ТС, ошибках, которых лучше не допускать, и о других важных составляющих торговых стратегий вы можете узнать на совместном обучающем вебинаре брокера NPBFX и центра дистанционного образования FX-Instructor «Методология построения собственной торговой стратегии». Вебинар будет полезен всем, кто хочет дать своей торговле новый импульс, оптимизировать имеющуюся ТС или выстроить прибыльную торговую стратегию «с нуля».

Спикером проекта выступит Емченко В.А. — руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговых стратегий и шаблонов «HAPPY NEWS», «Открытие Европы», «Разворот Европы» и других.

Программа вебинара:

  • • с чего начинать, МТС или дискретная стратегия;
  • • как искать «торговую идею»;
  • • как описать торговые правила;
  • • специфика тестирования МТС и дискретной ТС;
  • • как оценить эффективность ТС при тестировании;
  • • как контролировать эффективность трейдинга по ТС в реальном времени, дневник трейдера и многое другое, что касается построения прибыльной системы торговли.
Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 19 ноября 2020 г. (четверг)
  • Время проведения: 20:00 МСК
  • Стоимость участия: бесплатно.

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте компании NPBFX.

Источник: NPBFX

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четверг 19.11.2020 | 12:12
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