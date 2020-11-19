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Норвежские нефтяники увеличили план инвестиций на 2021 год
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Норвежские нефтяники увеличили план инвестиций на 2021 год

Прогноз роста инвестиций на 2021 год составляет 12%
За последнее время норвежские нефтегазовые предприятия и компании пересмотрели в сторону увеличения свои инвестиционные программы на 2021 год, повысив статьи расходов и откорректировав сроки проектов, сообщили в SSB.

Прогноз роста инвестиций на 2021 год составляет 12%, показывают результаты анализа.

Снижение инвестиций, оказывающих влияние на экономические показатели Норвегии в краткосрочной перспективе и на долгосрочную выработку углеводородов, по сравнению с 2020 годом будет не таким существенным, как ожидалось.

Прогнозируемые инвестиции в нефтегазовый сектор Норвегии составят 166,3 млрд. крон, заявляет SSB. При этом текущие инвестиции на этот год составляют 182,5 миллиарда крон.

Многие нефтяные компании вернули свои инвестиционные программы на фоне предоставления государством налоговых льгот для стимулирования инвестиций и сохранения рабочих мест из-за кризиса вызванного коронавирусом.

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четверг 19.11.2020 | 15:02
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