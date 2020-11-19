Миронов: Госдуме РФ необходимо менять пенсионную систему

С таким заявлением выступил глава «Справедливой России» С. Миронов. Он также отметил, что стране лучше было бы вернуться к выплатам пенсий из бюджета.

Сама система уже давно требуем глобальной ревизии, поскольку размер средней пенсии в стране немного превышает прожиточный минимум, который тоже не соответствует современным реалиям.

Существующая модель пенсионного обеспечения налогами отбирает у людей около 22% доходов. Если соцвыплаты будут осуществляться из бюджета, то можно будет снизить риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений.

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