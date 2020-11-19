ЕС рассматривает новые санкции в отношении Белоруссии

Высокопоставленные дипломатические чины сообщили, что кроме высшего эшелона власти Белоруссии, новый пакет санкционных мер затронет и структуры, оказывающие материальную поддержку режиму Александра Лукашенко, обвиняемого европейскими странами и оппозицией в подтасовке результатов президентских выборов.

В начале октября ЕС уже утверждал санкционные меры в отношении 40 белорусских представителей власти, после чего неоднократно увеличивал список лиц, которых коснулись ограничения. Чиновникам из списка запретили посещение стран ЕС, а также заморозили финансовые активы.

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