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ЕС рассматривает новые санкции в отношении Белоруссии
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ЕС рассматривает новые санкции в отношении Белоруссии

В начале октября ЕС уже утверждал санкционные меры в отношении 40 белорусских представителей власти
В четверг МИДы государств ЕС утвердили новый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии, который введут в исполнение в ближайшем времени, заявили Рейтер дипломатические лидеры ЕС.

Высокопоставленные дипломатические чины сообщили, что кроме высшего эшелона власти Белоруссии, новый пакет санкционных мер затронет и структуры, оказывающие материальную поддержку режиму Александра Лукашенко, обвиняемого европейскими странами и оппозицией в подтасовке результатов президентских выборов. 

В начале октября ЕС уже утверждал санкционные меры в отношении 40 белорусских представителей власти, после чего неоднократно увеличивал список лиц, которых коснулись ограничения. Чиновникам из списка запретили посещение стран ЕС, а также заморозили финансовые активы.

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четверг 19.11.2020 | 17:06
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